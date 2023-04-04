



Список Киселева

18 апреля на экраны израильских кинотеатров выходит фильм «Праведник» צדיק режиссера Сергея Урсуляка о военном подвиге офицера Красной Армии Николая Киселева, снятый по сценарию Геннадия Островского с Александром Яценко в главной роли.



Премьера и прокат «Праведника» в Израиле – важное событие, поскольку фильм рассказывает о спасении евреев во время второй мировой войны. Спасении тем самым «праведником», одним из участников партизанского отряда, который вывел с оккупированных белорусских земель более двухсот евреев, чудом избежавших смерти в долгиновском гетто.



Сам Николай Киселев, ставший проводником в жизнь для 218 евреев, с которыми прошел более 1500 километров, уводя их за линию фронта, не рассказывал об этом подвиге. После его смерти в белорусском музее Истории и культуры евреев был обнаружен «список Киселева» – его рапорт о выполненном поручении с перечислением имен всех спасенных им людей. В 2005 году Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира.







Что такое праведник мира? По определению Института Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем», звание Праведника мира присваивают неевреям, спасавшим во время Шоа евреев, рискуя собственной жизнью. Сейчас в списке Праведников народов мира около 28 тысяч человек. Один из них – Николай Киселев, роль которого в фильме сыграл Александр Яценко. «Камертон правды» – так называет Сергей Урсуляк этого актера. Помимо Яценко в картине снимались: Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Федор Добронравов и другие замечательные артисты, в том числе и известные израильские. Съемки проходили в России, Израиле и Белоруси.



Сергей Урсуляк о «Праведнике»: «Задача была в том, чтобы зритель стал тем самым Киселевым, который видит этих людей впервые, которого ничего с ними не связывает. Но в процессе персонажи становятся для него родными. И потеря каждого из них должна отдаваться болью. Для меня это было крайне важно… Кино (и вообще - искусство) позволяет нам вглядеться в лица. Ведь мы живем, не замечая друг друга. Оттого мы так равнодушны, оттого утрачиваем возможность сострадать… А кино приближает людей, и ты понимаешь, что все люди - люди… В людях больше хорошего. Нам часто кажется иначе (и справедливо кажется), но если поместить человека в определенные обстоятельства, он сделает выбор в пользу хорошего. Я очень надеюсь на это. И с этой позиции я снимаю кино. С этим ощущением и с этой верой».



Начало проката «Праведника» сразу после Песаха символичен. Потомки спасенных Киселевым евреев, а их более 2200 человек, каждый год собираются вместе в день последнего расстрела Долгиновского гетто, и вспоминают Сергея. Они сравнивают его с Моисеем, выведшим из рабства еврейский народ.



«Праведник» выходит во всеизраильский кинопрокат 18 апреля 2023 года. Прокатчик картины в Израиле компания «КиноРай».



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