



Самые ожидаемые сиквелы, которые нам готовит Голливуд

Хэнкок возвращается

Хит-блокбастер 2008 года “Хэнкок” имел огромный кассовый успех, собрав в прокате более 600 миллионов долларов и получив исключительно положительные отзывы зрителей. “Хэнкок-2” снимет Columbia Pictures, которая продюсировала и первый фильм. Поклонникам историй о супергероях, вызывающих взрывы, несомненно, понравятся захватывающие трюки и невероятные спецэффекты. Режиссер фильма Питер Берг рассказал в интервью, что Хэнкоку бросит вызов другой персонаж со сверхспособностями.



Киану Ривз еще раз сыграет Константина

Киану Ривз сыграет Джона Константина из DC в “Константине 2”, продолжении фильма 2005 года. Хотя нет информации о том, будет ли сиквел частью основной вселенной DC или будет существовать во вселенной Elseworlds, он находится в разработке. Совершенно новое приключение Константина будет снято Фрэнсисом Лоуренсом. Киану Ривз повторит свою роль сверхъестественного экзорциста и демонолога Джона Константина, который умирает, но остается, чтобы спасти свою душу, не дав демонам из ада проникнуть в землю. Кроме того, он окажется вовлеченным в битву между Габриэлем и Люцифером.



“Плохие парни-4” наконец-то в разработке

После успеха третьего фильма “Плохие парни навсегда” до пандемии Смит и его партнер по фильму Мартин Лоуренс объявили, что вернутся во франшизу для создания четвертой части. Согласно Deadline, режиссерами последнего фильма станут Адил Эль Арби и Билал Фаллах, известный по сериалу Batgirl.



“Смертельное оружие-5” снимет Гибсон

Поклонники "Смертельного оружия" празднуют объявление о выходе пятой части легендарной саги. Из-за смерти Ричарда Доннера, режиссера предыдущих частей, пятый фильм был отложен, но в конечном итоге его будет снимать Мел Гибсон, который “с нетерпением ждет новых приключений с Мартином Риггсом и Роджером Мерто”.