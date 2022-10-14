



Ряд премьер киновселенной Marvel был перенесен

Из-за изменения графика съемок компания Disney перенесла премьеры ряда важных фильмов киновселенной Marvel.



Согласно информации Variety, перезапуск "Блэйда" выйдет в прокат не раньше 6 сентября 2024 года, хотя ранее премьера намечалась на 3 ноября 2023. Изменения коснулись и третьей части "Дедпула", которая была перенесена с 6 сентября 2024 года на 8 ноября 2024.



Очередной перезапуск "Фантастической четверки" выйдет на большие экраны 14 февраля 2025 года, вместо 8 ноября 2024.



А следующую часть "Мстителей" с подзаголовком "Секретные войны" фанаты увидят 1 мая 2026 года, ранее выход планировался 7 ноября 2025 года.