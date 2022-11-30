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Продолжение сериала "Фауда" выйдет на Netflix
30.11.2022 09:33 Алина Груднева

Продолжение сериала "Фауда" выйдет на Netflix

На стриминговом сервисе Netflix выйдет долгожданное продолжение израильского сериала "Фауда".

 
О дате выхода рассказала французская актриса Лаура Смет, которая получила роль в проекте.
 
Четвертый сезон сериала выйдет на Netflix 20 января. 
 
В Израиле "Фауда" транслируется сетью YES. Проект завоевал сердца критиков и миллионов зрителей по всему миру. Премьера на Netflix состоялась в декабре 2016 года. 
 
По версии New York Times, это один из лучших зарубежных сериалов десятилетия.

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