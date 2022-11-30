Продолжение сериала "Фауда" выйдет на Netflix
На стриминговом сервисе Netflix выйдет долгожданное продолжение израильского сериала "Фауда".
О дате выхода рассказала французская актриса Лаура Смет, которая получила роль в проекте.
Четвертый сезон сериала выйдет на Netflix 20 января.
В Израиле "Фауда" транслируется сетью YES. Проект завоевал сердца критиков и миллионов зрителей по всему миру. Премьера на Netflix состоялась в декабре 2016 года.
По версии New York Times, это один из лучших зарубежных сериалов десятилетия.