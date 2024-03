Оскар 2024 - кто получил заветную статуэтку в этом году: список победителей

Стали известны все победители главной кинопремии мира - Оскар 2024, церемония награждения которой прошла в лос-анджелесском театре "Долби".



Лучший фильм



Американское чтиво

Анатомия падения

Барби

Оставленные

Убийцы цветочной луны

Маэстро

ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер

Прошлая жизнь

Бедные-несчастные

Зона интересов

Cillian Murphy dedicating his first #Oscars to the peacemakers all around the world - JUST SO PROUD OF HIM 🥹#oscars2024 #Oppenheimer #CillianMurphy pic.twitter.com/xWLAvLib98 — Varad (@Cricvarad) March 11, 2024

Лучший документальный фильм

Лучший актер

Лучшая актриса второго плана

Лучшие дизайны костюмов

Лучший игровой короткометражный фильм

Лучшие макияж и прически

Лучший режиссер

Лучший анимационный короткометражный фильм

Лучший адаптированный сценарий

Лучшая оригинальная музыка к фильму

Лучшая песня к фильму

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший полнометражный анимационный фильм

Лучший монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Лучшая операторская работа

Бобби Вайн: Народный президентВечная памятьЧетыре дочериУбить тиграБрэдли КуперКолман ДомингоПол ДжаматтиДжеффри РайтЛучшая актрисаЛили ГладстонСандра ХюллерКэри МаллиганАннет БеннингРайан ГослингСтерлинг БраунРоберт Де НироМарк РуффалоЭмили БлантДаниэль БруксАмерика ФеррераДжоди ФостерБарбиУбийцы цветочной луныНаполеонОппенгеймерПослеКрасный, белый и королевский синийНепобедимыйРыцарь удачиГолдаМаэстроОппенгеймерСнежное сообществоДжонатан ГлейзерЙоргос ЛантимосМартин СкорсезеЖюстин ТриеПисьмо к свинье95 ощущенийНаша униформаPachydermeБарбиОппенгеймерБедные-несчастныеЗона интересовИндиана Джонс и реликвия судьбыУбийцы цветочной луныОппенгеймерБедные-несчастныеThe Fire Inside - Flamin' HotI'm Just Ken - "Барби"It Never Went Away - "Американская симфония"Wahzhazhe (A Song for My People) - "Убийцы цветочной луны"The ABCs of Book BanningThe Barber of Little RockIsland in BetweenNai Nai & Wài PóЯ - капитанИдеальные дниСнежное сообществоУчительскаяЭлементарноНимонаМечты работаЧеловек-паук: Сквозь ВселеннуюЛучшая работа художников-постановщиковБарбиУбийцы цветочной луныНаполеонОппенгеймерАнатомия паденияОставленныеУбийцы цветочной луныБедные-несчастныеЛучший звукСоздательМаэстроМиссия невыполнима: Расплата. Часть перваяОппенгеймерСоздательГодзилла: Минус одинЧасовые Галактики. Часть 3Миссия невыполнима: Расплата. Часть перваяНаполеонГрафУбийцы цветочной луныМаэстроОппенгеймерБедные-несчастныеНапомним, что впервые в истории украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.