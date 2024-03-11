Оскар 2024 - кто получил заветную статуэтку в этом году: список победителей
Стали известны все победители главной кинопремии мира - Оскар 2024, церемония награждения которой прошла в лос-анджелесском театре "Долби".
Лучший фильм
Американское чтиво
Анатомия падения
Барби
Оставленные
Убийцы цветочной луны
Маэстро
ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
Прошлая жизнь
Бедные-несчастные
Зона интересов
Cillian Murphy dedicating his first #Oscars to the peacemakers all around the world - JUST SO PROUD OF HIM 🥹#oscars2024 #Oppenheimer #CillianMurphy pic.twitter.com/xWLAvLib98— Varad (@Cricvarad) March 11, 2024
Лучший документальный фильм
Бобби Вайн: Народный президент
Вечная память
Четыре дочери
Убить тигра
ПОБЕДИТЕЛЬ. 20 дней в Мариуполе
Лучший актер
Брэдли Купер
Колман Доминго
Пол Джаматти
ПОБЕДИТЕЛЬ. Киллиан Мерфи
Джеффри Райт
Лучшая актриса
Лили Гладстон
Сандра Хюллер
Кэри Маллиган
ПОБЕДИТЕЛЬ. Эмма Стоун
Аннет Беннинг
Лучший актер второго плана
Райан Гослинг
Стерлинг Браун
Роберт Де Ниро
ПОБЕДИТЕЛЬ. Роберт Дауни-младший
Марк Руффало
Лучшая актриса второго плана
Эмили Блант
Даниэль Брукс
Америка Феррера
Джоди Фостер
ПОБЕДИТЕЛЬ. Давайн Джой Рэндольф
Лучшие дизайны костюмов
Барби
Убийцы цветочной луны
Наполеон
Оппенгеймер
ПОБЕДИТЬ. Бедные-несчастные
Лучший игровой короткометражный фильм
После
Красный, белый и королевский синий
ПОБЕДИТЬ. Великолепная история Генри Шугара
Непобедимый
Рыцарь удачи
Лучшие макияж и прически
Голда
Маэстро
Оппенгеймер
ПОБЕДИТЕЛЬ. Бедные создания
Снежное сообщество
Лучший режиссер
Джонатан Глейзер
Йоргос Лантимос
ПОБЕДИТЕЛЬ. Кристофер Нолан
Мартин Скорсезе
Жюстин Трие
Лучший анимационный короткометражный фильм
Письмо к свинье
95 ощущений
Наша униформа
Pachyderme
ПОБЕДИТЕЛЬ. Война окончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко
Лучший адаптированный сценарий
ПОБЕДИТЕЛЬ. Американское чтиво
Барби
Оппенгеймер
Бедные-несчастные
Зона интересов
Лучшая оригинальная музыка к фильму
ПОБЕДИТЕЛЬ. Американское чтиво
Индиана Джонс и реликвия судьбы
Убийцы цветочной луны
Оппенгеймер
Бедные-несчастные
Лучшая песня к фильму
The Fire Inside - Flamin' Hot
I'm Just Ken - "Барби"
It Never Went Away - "Американская симфония"
Wahzhazhe (A Song for My People) - "Убийцы цветочной луны"
ПОБЕДИТЕЛЬ. What Was I Made For? - "Барби" (Билли Айлиш).
Лучший короткометражный документальный фильм
The ABCs of Book Banning
The Barber of Little Rock
Island in Between
ПОБЕДИТЕЛЬ. The last repair shop
Nai Nai & Wài Pó
Лучший фильм на иностранном языке
Я - капитан
Идеальные дни
Снежное сообщество
Учительская
ПОБЕДИТЕЛЬ. Зона интереса
Лучший полнометражный анимационный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ. Мальчик и цапля
Элементарно
Нимона
Мечты работа
Человек-паук: Сквозь Вселенную
Лучшая работа художников-постановщиков
Барби
Убийцы цветочной луны
Наполеон
Оппенгеймер
ПОБЕДИТЕЛЬ. Бедные-несчастные
Лучший монтаж
Анатомия падения
Оставленные
Убийцы цветочной луны
ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
Бедные-несчастные
Лучший звук
Создатель
Маэстро
Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая
Оппенгеймер
ПОБЕДИТЕЛЬ. Зона интереса
Лучшие визуальные эффекты
Создатель
ПОБЕДИТЕЛЬ. Годзилла: Минус один
Часовые Галактики. Часть 3
Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая
Наполеон
Лучшая операторская работа
Граф
Убийцы цветочной луны
Маэстро
ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
Бедные-несчастные
Напомним, что впервые в истории украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.