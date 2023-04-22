



Николас Кейдж назвал 5 фильмов, съемками в которых он гордится

О любимых фильмах 59-летний Кейдж рассказал в эфире развлекательной программы The Late Show with Stephen Colbert.



За время кинокарьеры актера номинировали на десятки престижных премий, а в 1995-м он сумел добыть в борьбе Оскар. Самую почетную награду Николас Кейдж получил за участие в фильме "Покидая Лас-Вегас".



“Я начну со "Свиньи" – это мой любимый фильм, который я когда-либо делал. Я люблю "Менди", которую поставил Панос Косматос. Мне нравится "Воскрешая мертвецов", режиссером которого был Мартин Скорсезе. И я люлю "Плохого лейтенанта" Вернера Герцога. Мне понравился фильм под названием "Джо" , снятый Дэвидом Гордоном Грином”, – поделился актер.