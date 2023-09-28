



Неугомонный Голливуд: бастующие актеры отступать не спешат

Пока члены гильдии сценаристов прекратили забастовку после достижения договоренностей с альянсом продюсеров кино и телевидения, голливудские актеры не торопятся пойти на такой же шаг.



По данным информационного агентства Reuters, они намерены бастовать как минимум до переговоров с представителями киностудий, которые запланированы на 2 октября.



Эта встреча будет первой за несколько месяцев. Крупнейший в Голливуде профсоюз актеров SAG-AFTRA, в состав которого входят 160 тысяч членов, начал забастовку в июле. Актеры требуют повышения зарплаты и ограничения использования искусственного интеллекта в сфере развлечений.



Они потребовали гарантии того, что ИИ, а также лица и голоса, созданные компьютером, не будут использоваться для замены актеров.



Напомним, что сценаристы объявили об отмене забастовки 27 сентября, спустя пять месяцев.