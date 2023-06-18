



Netflix анонсировал выход реалити-шоу "Игра в кальмаре": Официальный тизер

Стриминговый сервис Netflix анонсировал реалити-шоу "Игра в кальмаре". На мероприятии Tudum сервис опубликовал тизер-трейлер Squid Game: The Challenge, соревновательный сериал, который должен выйти в ноябре 2023 года.



Ролик не раскрывает, как именно конкурсанты будут участвовать в шоу, впрочем, в нем можно заметить гигантскую куклу, которая была в сериале.



В сериале из 10 серий принимают участие 456 человек, соревнующихся в событиях, вдохновленных одноименным сериалом. Победитель получает приз в $4,56 млн. Netflix снял сериал в начале 2023 года.



Корейская драма остается самым популярным телевизионным шоу Netflix всех времен с более чем 1,6 миллиарда часов просмотра по состоянию на июнь 2023 года, опережая "Странные чудеса" с более чем 1,3 млрд часов.