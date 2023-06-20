



Миссия невыполнима 7: Том Круз покорил критиков “безупречно сделанным” боевиком

“Миссия невыполнима. Расплата за смерть, часть первая” наконец-то была представлена ​​на звездной мировой премьере в Риме в понедельник вечером, собрав многолюдный гала-показ в Auditorium della Conciliazione.



Гала-показ был задержан более чем на 90 минут, так как Том Круз провел импровизированную встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Палаццо Киджи, резиденции итальянского правительства.



Но как только Круз появился на экране, зрители разразились аплодисментами и криками: «”Браво, Том!”, что случалось довольно часто во время показа.

“Расплата за смерть, часть первая” следует за событиями “Fallout”, где Итан Хант в исполнении Тома Круза и его команда секретных агентов спасли мир от ядерного апокалипсиса. Релиз 2018 года стал самой прибыльной частью франшизы, заработав почти 800 миллионов долларов в мировом прокате.



Звезды нового фильма снова Круз, наряду с Вингом Рэймсом, Саймоном Пеггом, Ребеккой Фергюсон, Генри Черни и Ванессой Кирби. В число новичков сериала вошли Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Кэри Элвис, Роб Делани, Индира Варма, Ши Уигхэм, Марк Гэтисс, Эсай Моралес и Чарльз Парнелл.

Как и ожидалось, фильм привлек много внимания своими впечатляющими трюками. В одном из сцен, бросающих вызов смерти, есть Круз, который фактически едет на мотоцикле с края обрыва.



Саймон Пегг, который вернулся в “Расплату по погибшим” снявшийся в пяти предыдущих сериях, сказал Variety, что ядром фильма является взаимопонимание между Крузом и режиссером Кристофером МакКуорри.



“Это стало своего рода самовоспроизводящимися развивающимися отношениями, когда они просто подстрекали друг друга и бросали вызов друг другу, чтобы продвигать историю вперед и увеличить масштаб”, – заметил Пегг.



Перри Немирофф из Collider написал, что это был “еще один победитель франшизы” с ценностью “выше крыши” и “четко определенными и волнующими декорациями”.



Писатель Uproxx Майк Райан сказал: “Миссия невыполнима – Расплата за смерть, часть первая” работает как амбициозное исследование или размышление Кристофера МакКуорри об ИИ и об опасном пути, на котором мы можем оказаться”.



По мнению Джо Декельмайер из Screenrant, “Хейли Этвелл крадет каждую сцену, в которой она участвует”.



Gizmodo назвал фильм “фантастическим”.



Кейт Эрбланд из Indiewire сказала, что “это лучшая работа из недавних частей 1 из 2, которая создает ощущение самостоятельного фильма”.