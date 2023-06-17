



Крис Хемсворт показал, как в кино воспроизводят звуки сломанных костей и ушибов

Австралийский актер, звезда фильма "Мстители" Крис Хемсворт пустил поклонников в закадровый мир и показал некоторые секреты съемочного процесса и озвучки кинофильмов.



На странице в Instagram Хемсворт разместил видео,где показано, как в кино воспроизводят звуки сломанных костей и ушибов. Этот промо-ролик посвящен боевику " Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 ", где Хемсворт сыграл главную роль.



В ролике звезда "Тора" сидит за столом. Сначала он бьет сырой кусок мяса – и этот звук в картинах зрители слышат, когда видят потасовку.

Далее Хемсворт берет сельдерей и начинает его ломать, так звучит "ломка костей". Также в видео актер достает из чехла нож и втыкает его в дыню. По словам Криса, так озвучивают резню в блокбастерах.



Премьера фильма "Тайлер Рэйк: Операция по спасению 2" прошла 16 июня на Netflix. В главных ролях – Крис Хемсворт и Гольшифте Фарахани.