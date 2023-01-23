



Израильский сериал "Фауда" стал самым популярным в Ливане

Премьера четвертого сезона израильского сериала "Фауда", которая состоялась на Netflix в прошлую пятницу по всему миру, сразу же стала хитом во многих странах.



Сериал занял первое место по просмотрам в Ливане, где происходила большая часть сюжета нового сезона.



Также он весьма популярен в Объединенных Арабских Эмиратах, Румынии, Чехии и Греции. В Индии, Италии, Польше и Нидерландах по просмотрам он занял второе место, а во Франции и в Кении - третье. На пятом месте израильский сериал находится в Турции, на девятом в Саудовской Аравии, и на 10-м - в Бразилии.



Также он вошел в десятку самых просматриваемых сериалов в Бельгии, где также разворачивается значительная часть сюжета.