



ISW: Атака дронов по Кремлю - как повод для властей РФ отменить парады 9 мая

Удар беспилотников по Кремлю официальные власти РФ, вероятно, используют чтобы отменить парады в честь 9 мая. Такого не исключили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



Так, эксперты ссылаются на российские источники, которые сообщают, что парады к 9 мая отменены уже в 21 городе России и оккупированном Крыму либо без официального обоснования, либо со ссылкой на соображения безопасности.



Кремль, вероятно, надеется отменить парады к 9 мая и в других городах, чтобы скрыть деградацию российских вооруженных сил, потому что такие события обычно демонстрируют передовую российскую военную технику, большая часть из которой либо используется в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев боев.



Кремль также, вероятно, надеется запретить проведение парадов из-за опасений, что празднования могут стать потенциальным источником негативной реакции внутри страны на большое количество российских потерь в Украине.



Ключевые выводы ISW:

Войска РФ 4 мая нанесли удар дронами "Шахед-131/136" по территории Украины.

Кремль продолжает масштабное реформирование органов безопасности.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские силы, вероятно, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от успеха украинского контрнаступления.

Российские источники утверждали, что оккупанты добились территориальных успехов к югу от Кременной.

Украинские силы, вероятно, провели ограниченную контратаку к юго-западу от Бахмута.

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Российские оккупационные власти продолжают объявлять о новых мерах безопасности, чтобы предотвратить атаки партизан на оккупированных территориях.

Напомним, 3 мая Россия заявила о якобы атаке дронов на Кремль. Москва сразу начала обвинять Украину. Позже Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту.