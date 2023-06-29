



Харрисона Форда “испугали до чертиков” на съемках “Индианы Джонса 5”

Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж пытались перехитрить друг друга во время съемок фильма “Индиана Джонс и часы судьбы”, рассказала актриса в недавнем интервью Entertainment Weekly.



“Мы все время высмеивали друг друга, и нам было очень весело. Самое необычное в работе с Харрисоном – это то, что вы определенно находитесь на работе – его трудовая этика прекрасна, а дисциплина экстраординарна – но остальное может быть очень весело. Было много розыгрышей… много розыгрышей”, – поделилась Фиби Уоллер-Бридж.



Один запоминающийся розыгрыш заключался в использовании масок лиц актеров, которые были созданы для их дублеров, чтобы носить их во время съемок. Уоллер-Бридж надела маску с изображением лица Форда и спряталась в его трейлере, чтобы напугать его. Это сработало, но Форд постарался не подать вида.



“На самом деле это напугало его до чертиков”, – рассказала Уоллер-Бридж. “Хотя это “на самом деле” представлено только тем, что он трижды моргнул и сказал: “Убирайся к черту из моего трейлера”.



Как сообщает Entertainment Weekly: “Примерно через 20 минут Форд сделал тоже самое, подкравшись к Уоллер-Бридж, надев маску ее лица. Он даже нашел время, чтобы завязать свою рубашку маленьким бантом, чтобы соответствовать наряду ее персонажа.



Уоллер-Бридж присоединилась к франшизе “Индиана Джонс” в “Часах судьбы” в роли Хелены Шоу, крестницы одноименного археолога. Хелена связывается с Индианой, чтобы найти древнее устройство, которое, как считается, дает возможность путешествовать во времени. Нацисты во главе с Юргеном Фоллером (Мада Миккельсен) также охотятся за устройством.



Актриса рассказала, что ее связь с Фордом была почти мгновенной на съемочной площадке.



“Он сразу сказал: “Эй!” как старый друг”, – вспомнила она свою первую встречу с Фордом. “И с того дня у нас все было хорошо. Мы читали сценарий около пяти минут, и мы все пили виски в течение часа. Так что это было идеально”.



“Индиана Джонс и часы судьбы” выходит в кинотеатрах США 30 июня от Disney.