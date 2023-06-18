



Галь Гадот сыграет супершпионку: Вышел официальный трейлер

Израильская суперзвезда боевиков Галь Гадот посетила в воскресенье прямую трансляцию Netflix, во время которой компания выпустила трейлер шпионской драмы “Каменное сердце”.



Гадот была на мероприятии Netflix Tudum в Сан-Паулу, Бразилия, вместе с коллегами по фильму Джейми Дорнаном и Алией Бхатт.



В фильме Гадот сыграет Рэйчел Стоун, высококвалифицированного агента разведки, которая также является членом еще более секретной международной организации “Хартия”, которая работает для сохранения мира во всем мире. Однако, когда злодей Кейя Дхаван (звезда Болливуда Алия Бхатт) крадет “сердце” Хартии, являющееся источником всей его удивительной технологической мощи, Стоун отправляется в кругосветное путешествие, наполненное трюками и приключениями, чтобы вернуть его.

Выход фильма на Netflix запланирован на 11 августа. Картину продюсировала компания Pilot Wave, принадлежащая Галь Гадот и ее мужу Джарону Варсано.Гадот также недавно вернулась на киноэкраны в роли Жизель Яшар в последнем выпуске сериала “Форсаж X”, вышедшем в мае.