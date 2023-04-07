



Фильм с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль в этом году

Костюмированная драма режиссерки Майвенн Ле Беско “Фаворитка” откроет Каннский международный кинофестиваль 16 мая. В этот же день фильм появится на экранах французских кинотеатров. Но не уточняется, будет ли лента участвовать в конкурсной программе.



В центре сюжета “Фаворитки“ — отношения французского короля Людовика XV с Жанной Дюбарри — молодой женщиной из рабочего класса, которая использует свой ум и очарование, чтобы влюбить в себя монарха. Роль Людовика исполнил Джонни Депп, а в образе Дюбарри появляется сама режиссер.



Кроме того, на Каннском кинофестивале в этом году также покажут такие фильмы, как “Город астероидов“ Уэса Андерсона, “Индиана Джонс и Колесо судьбы“ Джеймса Мэнголда и “Убийцы цветочной луны” Мартина Скорсезе.



Список официальных участников конкурсной программы будет объявлен 13 апреля, во время пресс-конференции в Париже.



Сам фестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

