



Эмма Стоун сорвала 8-минутные овации на Венецианском кинофестивале – трейлер

На Венецианском кинофестивале показали фантастическую мелодраму “Бедные-несчастные” греческого режиссера Йоргоса Лантимоса (“Фаворитка”, “Лобстер”). Главную героиню – погибшую женщину, которую возвращает к жизни ученый (Уиллем Дефо), пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка, играет Эмма Стоун.



Картина, действие которой разворачивается в альтернативном викторианском Лондоне, оказалась одной из главных премьер в 2023 году.



“Оптимизм “Бедных-несчастных”, забавно контрастирующий с названием фильма, – самое удивительное его свойство. В бесконечной череде картин, построенных на идеях феминизма, эта всегда будет стоять особняком как смелая, бескомпромиссная и, в конечном счете, радостная утопия счастливого будущего человечества, в котором женщины перестанут быть объектами в глазах мужчин”, – так говорят о фильме критики.



Эмму сорвала 8-минутные овации публики как за мастерскую игру, так и за храбрость в изображении сексуальных сцен, в том числе той, в которой героиня Белла Бакстер ублажает себя фруктом.



Однако ни Эмма Стоун, ни Уиллем Дефо и Марк Руффало не присутствовали на премьере из-за забастовки сценаристов и актеров.