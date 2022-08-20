



Болдуин о трагедии на съемках: это отняло годы моей жизни

Голливудский актер Алек Болдуин вспомнил о трагедии на съемках фильма "Ржавчина", где погибла оператор Галина Хатчинс.

Соответствующее интервью он дал CNN спустя 10 месяцев после происшествия.

Напомним, что Болдуин выстрелил из реквизита, в котором был боевой патрон. В результате, Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.

По словам актера, эта трагедия отняла у него "годы жизни" и разрушила ему карьеру.

Он возложил ответственность на помощника по реквизиту Ханну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэйва Холла.

"Я хочу, чтобы все знали, что эти два человека несут ответственность за случившееся", – отметил Болдуин.