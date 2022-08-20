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Болдуин о трагедии на съемках: это отняло годы моей жизни
20.08.2022 10:07 Алина Груднева

Болдуин о трагедии на съемках: это отняло годы моей жизни

Голливудский актер Алек Болдуин вспомнил о трагедии на съемках фильма "Ржавчина", где погибла оператор Галина Хатчинс.

 
Соответствующее интервью он дал CNN спустя 10 месяцев после происшествия.
 
Напомним, что Болдуин выстрелил из реквизита, в котором был боевой патрон. В результате, Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.
 
По словам актера, эта трагедия отняла у него "годы жизни" и разрушила ему карьеру.
 
Он возложил ответственность на помощника по реквизиту Ханну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэйва Холла. 
 
"Я хочу, чтобы все знали, что эти два человека несут ответственность за случившееся", – отметил Болдуин.

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