



5 самых интересных сериалов июля: трейлеры

Новые серии "Ведьмака", возвращение харимзатического Джереми Аллен Вайта в сериале "Медведь" и драма-катастрофа о захвате самолета среди самых интересных сериалов июля.



"Захваченный рейс"

Новый британский триллер от Apple TV+ для всех любителей жанра. Сэм Нельсон – талантливый переговорщик, умеющий убедить кого-либо в своей правоте. Он оказывается на рейсе, следующем из ОАЭ в Лондон и захватывающем террористы. Теперь герой Идриса Эльбы должен использовать все свои навыки, чтобы мирно покончить с угоном самолета.

Эффектная юридическая драма, основанная на серии книг-бестселлеров Майкла Коннелли, возвращается со вторым сезоном сразу в двух частях. Мы снова увидим харизматичного Мики – адвоката, руководящего своей юридической фирмой с заднего сиденья своего Lincoln, и берущегося за сложные дела Лос-Анджелеса. По достижении огромного успеха в суде в конце первого сезона герой возвращается к своим резонансным делам."Слава и успех имеют как хорошие, так и плохие стороны", – тем временем интригуют авторы сериала."Фонд" – один из самых дорогих сериалов на современном телевидении – снят по мотивам романа культового писателя-фантаста Айзека Азимова. Он рассказывает об ученом Гэри Селдоне, предсказывающем неизбежное падение Галактической Империи – сверхдержавы, охватывающей весь Млечный Путь, – и наступление хаоса и темных веков. Она инициирует создание организации "Фонд", которая должна сохранить и возродить цивилизацию в будущем. События во втором сезоне происходят спустя более века после финала первого сезона, а напряжение растет по всей галактике.Один из лучших сериалов 2022 возвращается со вторым сезоном. В новых сериях "Медведя" мы снова встречаемся с харизматичным шефом Карми, который возвращается в родной Чикаго из Нью-Йорка и берет на себя управление рестораном своего умершего брата. Во втором сезоне Карми откроет новый ресторан "Медведь". Первый сезон был настолько удачным, что принес исполнителю главной роли Джереми Алену Уайту "Золотой глобус", и есть все шансы, что второй не разочарует фанатов.Долгожданный третий сезон "Ведьмака" разделен на две части –первые пять эпизодов вышли 29 июня, другая половина с тремя дополнительными эпизодами 27 июля. Третий сезон свободно адаптирует сюжет книги "Время презрения", второго романа серии книг о Ведьмаке. В новых эпизодах Геральт путешествует по континенту вместе со своим надежным бардом Джаскиером и привлекательной, но непостоянной чародейкой Йеннефер. Геральт и Йеннефер собрались вместе, чтобы научить Цире использовать свою магию, пока остальной мир ищет ее, чтобы воспользоваться ее силой и положением. Напомним, Генри Кавилл больше не вернется к роли Ведьмака.