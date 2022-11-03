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Жители Австралии случайно нашли самую ядовитую рыбу в мире
03.11.2022 19:31 Ольга Белозерова

Жители Австралии случайно нашли самую ядовитую рыбу в мире

Двое жителей Австралии гуляли по пляжу вблизи города Дарвин и случайно нашли одну из самых ядовитых рыб в мире. 

Мужчины подтолкнули рыбу к воде и тем самым спасли ее, сообщает Daily Mail.

Дэниел Браун вместе с другом шел вдоль пляжа во время отлива. По информации издания, мужчины искали синекольчатого осьминога, но вместе него нашли опасную бородавчатку - одну из самых ядовитых в мире рыб.

Как отмечается, Браун чуть не наступил на рыбу, что могло стоить ему жизни. Дело в том, что бородавчатка имеет ядовитые шипы на спине, через которые они впрыскивают яд в тело жертвы. 

Браун с другом поняли, что рыба жива, и подтолкнули ее к воде, чтобы она вернулась в естественную среду обитания. 

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