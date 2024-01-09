



Южная Корея приняла закон, запрещающий торговлю собачьим мясом

В Южной Корее принят новый закон, который призван положить конец забою и продаже собак на мясо к 2027 году.



Закон призван положить конец многовековой практике употребления в пищу собачьего мяса.



За последние несколько десятилетий собачье мясо вышло из моды. Молодые люди особенно избегают его.



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Согласно закону, разведение или забой собак для употребления в пищу, а также распространение или продажа собачьего мяса будут запрещены. Виновные в этом могут быть отправлены в тюрьму.



Тем, кто забивает собак, грозит до трех лет тюрьмы, а тем, кто разводит собак на мясо или продает собачье мясо, - не более двух лет. Однако само употребление собачьего мяса не будет считаться незаконным.



Новое законодательство вступит в силу через три года, что даст фермерам и владельцам ресторанов время найти альтернативные источники занятости и дохода. Они должны будут представить местным властям план постепенного прекращения своей деятельности.



Правительство пообещало оказать всестороннюю поддержку фермерам, мясникам и владельцам ресторанов, чьи предприятия будут вынуждены закрыться, хотя детали компенсации еще предстоит проработать.



Согласно государственной статистике, в 2023 году в Южной Корее насчитывалось около 1600 ресторанов с собачьим мясом и 1150 собачьих ферм.



Тушеное собачье мясо, называемое "босинтан", считается деликатесом среди пожилых южнокорейцев, но среди молодежи оно больше не популярно.



Согласно прошлогоднему опросу Gallup, только 8% людей сказали, что пробовали собачье мясо за последние 12 месяцев, по сравнению с 27% в 2015 году. Менее пятой части опрошенных заявили, что поддерживают употребление этого мяса.

