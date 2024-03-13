



Японский McDonald's 8 марта превзошел всех: духи с запахом картошки фри

Не так давно мы писали о том, что в Китае в честь китайского Нового года, символом которого является Дракон, выпустили особый вид кофе - латте со свининой.



В Японии McDonald's выпустил духи с ароматом картошки фри. Об сеть сообщила в своем официальном аккаунте в X.

"Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри. Возьмите их на свидание, чтобы оно точно удалось", - написали японцы.Сам аромат выпущен три вариации запахов: классическая картошка фри, картошка фри с водорослями и солью, а также картошка фри с черным перцем и майонезом. Стоимость не указана. Но, каждая бутылка имеет свой дизайн и форму.