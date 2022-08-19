



Ведущие врачи осуждают закрытие американских медицинских школ Израиля

Ранее в этом месяце Совет по высшему образованию объявил о закрытии американских медицинских программ в Тель-Авивском университете, Университете Бен-Гуриона и Технионе, чтобы заменить 130 иностранных студентов, обучающихся в них, на израильтян в свете растущей нехватки врачей в стране.



Но в среду профессор Рафаэль Бейяр, который возглавлял собственный комитет совета по изучению способов увеличения числа израильских студентов-медиков, сказал, что есть и другие способы достичь этой цели.



"Комитет выдвинул подробный план приема 400 дополнительных студентов-медиков на четырехлетние программы. Не было необходимости закрывать иностранные программы, чтобы принять этих дополнительных 400 студентов", — сказал Бейяр, добавив, что написал письмо в совет с критикой решения закрыть программы.



В Государстве Израиль уже ощущается нехватка врачей, особенно в отдаленных частях страны, и ожидается, что в ближайшие годы ситуация значительно ухудшится в свете стареющего населения Израиля, нуждающегося в более качественном медицинском обслуживании, а также ожидаемой волны выхода врачей на пенсию.



Большинство израильтян, желающих получить медицинское образование в настоящее время вынуждены учиться за границей из-за острой нехватки мест в израильских медицинских школах.



Одним из основных препятствий является увеличение количества так называемых "клинических пространств", мест в больницах и лабораториях, где студенты-медики получают практический опыт.



Американские программы позволяют иностранным гражданам учиться в Израиле, но получать американские дипломы и проходить ординатуру в Соединенных Штатах. Они долгое время считались благом для израильской медицинской системы, принося большие суммы денег в бюджет за оплату обучения — иностранные студенты платят минимум в 10 раз больше, чем израильтяне — а также повышая академическую репутацию Израиля на международном уровне и создавая неформальную сеть врачей в Соединенных Штатах, имеющие тесные связи с Израилем.

