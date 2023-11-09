



В Южной Корее мужчину насмерть раздавил робот

В Южной Корее робот насмерть задавил мужчину, не сумев отличить его от коробок с продуктами, с которыми он работал.



Инцидент произошел, когда мужчина, сотрудник робототехнической компании в возрасте около 40 лет, осматривал робота.



По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, роботизированная рука, приняв мужчину за ящик с овощами, схватила его и прижала тело к конвейерной ленте, раздробив лицо и грудь.



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Мужчина был отправлен в больницу, но позже скончался.