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В Южной Корее мужчину насмерть раздавил робот
09.11.2023 05:34 Анатолий Кравченко

В Южной Корее мужчину насмерть раздавил робот

В Южной Корее робот насмерть задавил мужчину, не сумев отличить его от коробок с продуктами, с которыми он работал.

Инцидент произошел, когда мужчина, сотрудник робототехнической компании в возрасте около 40 лет, осматривал робота.

По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, роботизированная рука, приняв мужчину за ящик с овощами, схватила его и прижала тело к конвейерной ленте, раздробив лицо и грудь.

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Мужчина был отправлен в больницу, но позже скончался.

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