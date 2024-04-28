



Le Monde: Франция сократила экспорт оружия в Израиль

Франция приостановила экспорт некоторых видов вооружений в Израиль с начала войны против ХАМАСа.



Об этом сообщила французская ежедневная газета Le Monde.



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Уточняется, что Париж прекратил отправку деталей, которые используются для изготовления артиллерийских снарядов. Согласно отчету, это произошло после проведенного в октябре 2023 года обзора оборонного экспорта в Израиль.



По данным газеты, Франция в целом стремилась сократить экспорт в Израиль до минимума, при этом не "полностью разрывая военные отношения".



"С израильтянами мы немного помогаем друг другу, немного продаем друг другу оборудование, мы достаточно близки к ним, чтобы знать, чем они занимаются. Но в то же время мы конкуренты. И, прежде всего, существует совершенно явное желание со стороны Франции не помогать операциям, проводимым в Газе, и брать на себя как можно меньше рисков при поставках оружия", - сказал источник во французском правительстве.