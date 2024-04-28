



Обнаружена очередная пригодная для жизни планета, и снова далеко от нас

Ученые изучают планету K2-18b, на который обнаружили газ, производимый только живыми организмами. Об этом сообщает газета Daily Mail



Телескоп "Джеймс Уэбб" активно исследует обнаруженную планету.



K2-18b в два раза больше Земли и находится на расстоянии 120 световых лет от нас. Она совершает полный оборот вокруг своей орбиты за 33 дня, тогда как Земля за 365 дней. С очень большой долей вероятности на К2-18b есть вода и атмосфера.



Более подробные результаты будут опубликованы через несколько месяцев.

