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Обнаружена очередная пригодная для жизни планета, и снова далеко от нас
28.04.2024 10:10 MIGnews.com

Обнаружена очередная пригодная для жизни планета, и снова далеко от нас

Ученые изучают планету K2-18b, на который обнаружили газ, производимый только живыми организмами. Об этом сообщает газета Daily Mail

Телескоп "Джеймс Уэбб" активно исследует обнаруженную планету. 

K2-18b в два раза больше Земли и находится на расстоянии 120 световых лет от нас. Она совершает полный оборот вокруг своей орбиты за 33 дня, тогда как Земля за 365 дней. С очень большой долей вероятности на К2-18b есть вода и атмосфера.

Более подробные результаты будут опубликованы через несколько месяцев.

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