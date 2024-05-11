



За несколько часов до финала Eurovision

Общественная телекомпания “Кан” сообщает, что по просьбе Европейского вещательного союза Эден Голан и остальная часть израильской делегации были переведены в другую комнату на территории комплекса для участников и их сопровождения.



В заявлении “Кан” говорится, что Голан и другие израильтяне “сосредоточены исключительно на выступлении этим вечером и прилагают все усилия, чтобы оно было профессиональным и представляло Израиль самым достойным и подобающим образом”.



Цитируя неназванных членов делегации, новостной сайт Ynet сообщает, что EBU попросил израильтян действовать, чтобы отделить Голаны от ирландской участницы Бэмби Тага, “которая была зла на Израиль”.



Незадолго до объявления “Кан” Бэмби Таг пожаловалась на израильских комментаторов во время их выступления, заявив, что их высказывания нарушают правила конкурса и поэтому Голан должна быть дисквалифицирована.



“Я злюсь на то, что другие команды нарушают свои правила EBU, но их все равно пускают”, - заявила Бэмби Таг ирландскому RTE. “Так что в моем сердце определенно звучит боевой барабан, который подтолкнет выступление еще больше, чем я делала это раньше”.



Представитель RTE заявил, что сама ирландская телекомпания не регистрировала жалобу с призывом к свержению Голан, как утверждает Бэмби Таг.



Прежде чем поговорить с RTE, Бэмби Таг опубликовала в Instagram историю, в которой говорилось, что они не провели генеральную репетицию из-за “ситуации, когда мы ждали выхода на сцену для репетиции парада флага, которая, по моему мнению, требовала срочного внимания со стороны EBU”, не вдаваясь в подробности происшествия.



“ЕВС серьезно отнесся к этому вопросу, и мы обсуждали, какие действия необходимо предпринять”, — добавляет Бэмби Таг, который перед полуфиналом заявил, что ЕВС заставил их удалить пропалестинские надписи со своих лиц и ног.

