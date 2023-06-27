



В Японии озеро стало красным уз-за утечки жидкости с пивзавода

В японском городе Наго озеро приобрело оттенок красного цвета после того, как из пивзавода произошла утечка охлаждающей жидкости.



Об этом сообщает Bloomberg.



Вода изменила цвет после того, как охлаждающая жидкость, используемая для регулировки температуры пивоваренного оборудования на заводе, попала в соседнюю реку.



Кадры, опубликованные в местных СМИ, показали, что воды у Наго, известного своими пляжными курортами и кристально чистой водой, стали темно-красного цвета.



На заводе говорят, что цвет воды изменился из-за химического пропиленгликольа – органического соединения, которое обычно бесцветно и почти без запаха. Именно это соединение использовали в процессе охлаждения.



Пивоварня извинилась за "неудобства и беспокойство, которое вызвало жителей поблизости и других заинтересованных сторон", и заявила, что предпримет меры, чтобы предотвратить повторение утечки.



Агентство США по реестру токсичных веществ и заболеваний признало пропиленгликоль, который также используется в качестве пищевой добавки в фармацевтической и косметической промышленности, безопасным.

