



В Индонезии активизировался вулкан Семеру: первое видео

В индонезийской провинции Восточная Ява активизировался вулкан Семеру, однако "пеплового дождя так и не произошло".



В сети показалось первое видео, на котором можно заметить, как над жерлом растет небольшой серый "грибок" .



Вулкан, который активизируется довольно часто, выбросил столб пепла на высоту 1,5 км. Извержение лавы пока что не зафиксировано.



Несмотря на это, местные власти предупредили туристов о том, что есть угроза образования горячих облаков, лавы и лавовых потоков вдоль рек.



