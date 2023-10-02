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В Индонезии активизировался вулкан Семеру: первое видео
02.10.2023 00:16 Алина Груднева

В Индонезии активизировался вулкан Семеру: первое видео

В индонезийской провинции Восточная Ява активизировался вулкан Семеру, однако "пеплового дождя так и не произошло".

В сети показалось первое видео, на котором можно заметить, как над жерлом растет небольшой серый "грибок" .

Вулкан, который активизируется довольно часто, выбросил столб пепла на высоту 1,5 км. Извержение лавы пока что не зафиксировано.

Несмотря на это, местные власти предупредили туристов о том, что есть угроза образования горячих облаков, лавы и лавовых потоков вдоль рек.

 

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