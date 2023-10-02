В Индонезии активизировался вулкан Семеру: первое видео
В индонезийской провинции Восточная Ява активизировался вулкан Семеру, однако "пеплового дождя так и не произошло".
В сети показалось первое видео, на котором можно заметить, как над жерлом растет небольшой серый "грибок" .
Вулкан, который активизируется довольно часто, выбросил столб пепла на высоту 1,5 км. Извержение лавы пока что не зафиксировано.
Несмотря на это, местные власти предупредили туристов о том, что есть угроза образования горячих облаков, лавы и лавовых потоков вдоль рек.
Pulso eruptivo del volcán Semeru 🌋 #Indonesia (Oct 1, 2023) pic.twitter.com/yE6cptbaYX— 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) October 1, 2023