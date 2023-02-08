



Таяние горных ледников угрожает наводнениями 15 миллионам человек

Таяние горных ледников представляет растущий риск наводнений для примерно 15 миллионов человек во всем мире, говорится в опубликованном во вторник отчете исследователей, при этом наибольшей опасности подвергаются население в Азии.



Вода от тающих ледников часто скапливается в мелких озерах, образованных нагромождениями валунов и мусором. Риск возникает, когда такое озеро переполняется, прорывая естественный барьер и направляя потоки воды вниз к горным долинам.



Ученые впервые оценили, сколько людей во всем мире подвержено риску этих наводнений, и обнаружили, что более половины уязвимых групп населения проживает в Индии, Пакистане, Китае и Перу.



Опасность наиболее высока, сообщают они в исследовании , опубликованном в журнале Nature Communications, когда вблизи ледникового озера живет большое количество людей.



"Любое стихийное бедствие становится трагедией из-за присутствия уязвимых людей в ландшафте", — сказал Стюарт Даннинг, физический географ из Британского Университет Ньюкасла и соавтор исследования.



По прогнозам, паводки, вызванные прорывом ледниковых озер, усугубятся в условиях потепления климата.



В совокупности ледники мира теряли около 332 гигатонн льда в год в период с 2006 по 2016 год. С 1990 года количество и объем ледниковых озер во всем мире увеличились примерно на 50%.



В высокогорных районах Азии около 9 миллионов человек живут около более чем 2000 ледниковых озер. В 2021 году более 100 человек погибли в Индии в результате наводнения в горах на севере страны.



По сравнению с горными ледниками в Альпах и Северной Америке, такие места Азии не так хорошо контролируются — в большинстве из них отсутствуют долгосрочные наблюдения за тем, как они изменились с течением времени.



Наиболее изученным ледником в Гималаях является Чхота Шигри на севере Индии, для которого за 20 лет были проведены измерения баланса массы — разница между тем, сколько льда ледник получает и теряет за год.



В 2022 году Индия пострадала от аномальной температуры, и ближе к концу года ученые отправились в Гималаи, чтобы измерить массу Чхота Шигри.

Их выводы показали, что наиболее изученный ледник в Гималаях пережил худший год за всю историю наблюдений; Чхота Шигри потерял в три раза больше массы в 2022 году по сравнению со средним показателем за период с 2002 по 2022 год.



Спутниковые наблюдения также показывают, что ледники в Гималаях находятся в состоянии глобального угасания.



Согласно исследованию , проведенному в июле 2022 года, с 1990 по 2015 год площадь ледников в Гималаях сократилась примерно на 11% .

За тот же период гималайские ледниковые озера увеличились примерно на 9% по количеству и на 14% по площади. Согласно исследованию 2022 года, более 200 озер представляют очень большую опасность для жителей Гималаев.

