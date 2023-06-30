



Скончался оскароносный актер Алан Аркин

Обладатель премии "Оскар", знаменитый американский актер Алан Аркин скончался на 90-м году жизни.



Информацию об этом в комментарии журналу American People подтвердил его сын.



"Наш отец был исключительно талантливым от природы и как художник, и как человек. Он был любящим мужем, отцом, дедом и прадедом, мы его обожаем, и нам будет его очень не хватать", - сообщает его сын.



Аркин родился в семье евреев. В молодости за роль в спектакле на Бродвее он был удостоен премии "Тони". Он сыграл в таких фильмах, как "Уловк-22", "Эдвард Руки-ножницы", "Операция Арго" и "Маленькая мисс Счастье".



Премию "Оскар" он выиграл за роль неравнодушного к порно и наркотикам деда в "Маленькая мисс Счастье". А роль в "Операция Арго" принесла ему номинации на премии "Оскар", Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и BAFTA.

