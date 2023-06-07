



Симоньян: Я уеду, я не готова смотреть на то, как Пугачева возвращается домой

Маргарита Симоньян неоднократно критиковала Аллу Пугачеву за отъезд из России. Пропагандистка не понимает, как можно было эмигрировать “в такой ситуации”.



Еще больше Маргарите не нравится то, что Примадонна приезжает в страну, когда захочет, приехав ради похорон друга Валентина Юдашкина. На прощании с модельером к легенде российской эстрады подошел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он тепло пообщался со звездой и даже поцеловал ей руку при встрече. Песков отметил, что по Пугачевой очень скучает публика России.



Именно это и “зацепило” Симоньян. Пропагандистке не понравилось, что с Пугачевой в принципе кто-то заговорил, а тем более официальное лицо.



По словам журналистки, если Алле Борисовне разрешат вернуться в страну, ей самой “тогда придется покинуть Россию”. Она может принять такое решение еще и из-за того, что Пугачева обещала “набить морду” Владимиру Соловьеву.



И, как, показалось Маргарите, легендарная артистка угрожала и ей. По словам Симоньян, она “не готова такое терпеть и смотреть на то, как Алла Борисовна возвращается домой”.