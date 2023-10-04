



Прогноз погоды в Израиле 4 октября: понадобятся зонтики

В среду, 4 октября, в Израиле не ожидается существенных изменений температуры.



По прогнозу синоптиков, будет переменная облачность, утром возможен кратковременный дождь, преимущественно на севере страны и на побережье.



После полудня осадки ожидаются в горах. Высота волн в Средиземном море будет достигать 90 сантиметров.



Утром столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 25 градусов, в Тель-Авиве - до 29.



Хайфа - 26, Цфат - 22, Кацрин - 27, Тверия - 31, Нацерет - 27, Афула - 30, Бейт-Шеан - 32, Лод - 29, Ашдод - 29, Эйн-Геди - 31, Беэр-Шева - 28, Мицпе-Рамон - 22, Эйлат - 31.

