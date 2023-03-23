



Принц Гарри может лишиться американской визы

Герцог Сассекский рассказал в своих мемуарах “Запасной”, что он сильно пил, употреблял кокаин и курил травку на протяжении всей своей жизни.

Принц Гарри может потерять право жить в США из-за своего признания употребления наркотиков в прошлом, пишет Page Six.



"Признание в употреблении наркотиков обычно является основанием для неприемлемости. Это означает, что в визе принца Гарри должны были отказать или аннулировать, потому что он признался в употреблении кокаина, грибов и других наркотиков", - сказал бывший федеральный прокурор Неама Рахмани.



Как известно, герцог Сассекский рассказал в своих мемуарах “Запасной“, что он сильно пил, употреблял кокаин и курил травку на протяжении всей своей жизни.



В частности, Гарри сказал, что употреблял кокаин только в подростковом возрасте, но также признался, что экспериментировал с психоделиками и во взрослой жизни.



"Это было очищение ветрового стекла, удаление жизненных фильтров - этих слоев фильтров - оно убрало для меня все это и принесло мне чувство расслабления, облегчения, комфорта, легкости, которые мне удавалось сдерживать какое-то время", - признался Гарри.



"В отсутствие каких-либо уголовных обвинений, связанных с наркотиками или алкоголем, или каких-либо выводов судебного органа о том, что принц Гарри является заядлым потребителем наркотиков, чего он явно не является, я не вижу никаких проблем с раскрытием информации в его мемуарах относительно развлекательных экспериментов с наркотиками", - сказал адвокат Джеймс Леонард.



