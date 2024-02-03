



Последний фильм: Тарантино воссоединится с Брэдом Питтом

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино под названием "Кинокритик".



Об этом сообщает голливудский новостной блог Deadline.



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Действие десятого фильма Тарантино будет развиваться в Лос-Анджелесе в 1970-х годах. По данным The Guardian, главный персонаж "Кинокритика" основан на образе реального человека, который писал рецензии на фильмы для порножурналов.



Какую именно роль сыграет Питт, пока что является тайной. Не исключено, что ему достанется главная роль.



Ранее актер уже снялся в двух знаменитых фильмах Тарантино - "Бесславные ублюдки" 2009 года выпуска и "Однажды в Голливуде" 2019-го.