



Полный бак до полуночи: с 1 февраля бензин подорожает до 7,17 шекелей

Согласно сообщению Минэнерго, начиная с полуночи максимальная цена за литр неэтилированного бензина с октановым числом 95 для потребителя на станции самообслуживания составит 7,17 шекеля за литр.



Напомним, что всего 12 дней назад министр финансов Бецалель Смотрич, подписал приказы о снижении закупочного налога и акциза на бензин. Приказы, вступившие в силу через три дня, должны были привести к немедленному падению цены на бензин и последующему снижению.

