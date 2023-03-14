



Погода в Израиле: кратковременные дожди, сильный ветер и опасность наводнений

Сегодня: на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами и градом. Существует большой риск наводнений в южных и восточных реках. Температура значительно понизится.



Ночью дожди продолжатся, но уже с меньшей силой.



Прогноз температуры: Иерусалим 13-22, Тель-Авив 15-25, Хайфа 15-21, Цфат 13-18, Кацрин 14-23, Тверия 15-28, Нацерет 13-24, Афула 12-26, Бейт-Шеан. 15-29, Лод 14-26, Ашдод 14-23, Эйн-Геди 21-28, Беэр-Шева 13-26, Мицпе-Рамон 14-20, Эйлат 18-27.