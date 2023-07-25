



Одежда, которая меняет цвет на солнце. Видео

Костюмы и платья японского бренда Anrealage способны менять цвет. Вещи изготовлены из однотонной белой ткани, однако под воздействием ультрафиолета окрашиваются в яркие цвета. Расцветка постоянно меняется в зависимости от освещения.



Технология основана на использовании фотохромного текстиля, реагирующего на ультрафиолетовое изучение. В коллекции, представленной брендом на Неделе моды в Париже, такими свойствами обладают искусственный мех, бархат, кружево, трикотаж, жаккард и атлас.



