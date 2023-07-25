Новости » Life Style
Одежда, которая меняет цвет на солнце. Видео | Фото: скриншот
25.07.2023 19:45 Дара Киевская

Одежда, которая меняет цвет на солнце. Видео

Костюмы и платья японского бренда Anrealage способны менять цвет. Вещи изготовлены из однотонной белой ткани, однако под воздействием ультрафиолета окрашиваются в яркие цвета. Расцветка постоянно меняется в зависимости от освещения.

Технология основана на использовании фотохромного текстиля, реагирующего на ультрафиолетовое изучение. В коллекции, представленной брендом на Неделе моды в Париже, такими свойствами обладают искусственный мех, бархат, кружево, трикотаж, жаккард и атлас.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы