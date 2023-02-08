



Неонацисты стекаются в Twitter после приобретения его Илоном Маском – отчет

Исследование, проведенное Движением за борьбу с антисемитизмом CAM и Исследовательским институтом сетевого заражения NCRI, показало, что в Twitter происходят кардинальные изменения в отношении распространения экстремистского антисемитского контента.



Большое внимание было уделено антисемитской тираде Канье Уэста, и данные NCRI / CAM показывают, что его высказывания вызвали увеличение на 136 процентов агрессивных комментариев и угроз в твитах, касающихся евреев.



Также данные свидетельствуют о том, что приток экстремистской активности в Twitter начался благодаря организованным усилиям экстремистских сообществ, таких как Groypers, возглавляемого сторонником превосходства белой расы Ником Фуэнтесом. Отчет был опубликован сразу после того, как Twitter ненадолго восстановил учетную запись Фуэнтеса в конце января, став единственной социальной сетью, разрешающей деятельность экстремиста.



На основе огромных объемов данных в социальных сетях в режиме, близком к реальному времени, были извлечены идеи для выявления современного антисемитизма в социальных сетях и его последствий в реальной жизни. Аккаунты неонацистов Groypers начали появляться на платформе как только Маск вошел в совет директоров компании, а затем выросли до своего максимального уровня, показав 2000-процентный рост, после приобретения соцсети бизнесменом. Базовый уровень новых учетных записей Groyper, продолжающих присоединяться к платформе, также вырос и остается повышенным более чем на 200%, что свидетельствует об устойчивом росте неонацистской активности Groyper в Twitter.



“С тех пор как Илон Маск приобрел Twitter, платформа стала не только безопасным пространством для ненависти, особенно антисемитизма, но и вектором его распространения”, – считает Саша Ройтман Дратва, генеральный директор CAM. “Даже один твит от кого-то вроде Ника Фуэнтеса или Уэста может посеять семена ненависти на долгие годы. Это очень реальная и ощутимая угроза”.



Воздействие, по сути, возникло одновременно с всплеском антисемитской активности в реальном мире, и данные свидетельствуют о том, что ключевые термины антисемитского заговора в Твиттере коррелируют с этой активностью и могут быть полезны для ее прогнозирования.