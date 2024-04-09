



Не все любители сыра согласятся есть Milbenkäse

Milbenkäse — это уникальный вид козьего сыра, который созревает в деревянных ящиках вместе с колонией крошечных сырных клещей. Употреблять сыр рекомендовано вместе с ними для придания вкуса.



История Milbenkäse восходит к средневековью, когда его производили в регионах Саксония-Анхальт и Тюрингия в Германии, но традиция сыроделия со временем угасла, и в 1970 году рецепт Milbenkäse был почти утерян навсегда.



И только одна женщина из деревни Вюрхвиц осталась единственным человеком, кто знал как готовить этот особенный сыр. Она передала свои знания местному учителю естественных наук Хельмуту Пёшелю.



Учитель же, стал партнером Кристиана Шмельцера, и вместе им удалось оживить производство так называемого “паучьего сыра”. Сегодня Вюрхвиц — единственное место в мире, где до сих пор производят Milbenkäse.



Все начинается с того, что приправляют небольшие шарики творога солью, тмином и цветками бузины. Затем они помещают их в большие деревянные ящики, покрывают толстым слоем живых клещей, и оставляют сыр созревать на срок от трех месяцев до года. Фермент пищеварительных соков, выделяемых клещами, вызывает созревание сыра, придавая ему сильный неприятный запах аммиака, а также ореховый вкус с пикантным послевкусием. Интересно, что сырная кожура также потребляется вместе с сыром.



Клещей Tyrophagus casei кормят ржаной мукой на протяжении всего процесса созревания, в противном случае они съели бы весь сыр.



Примерно через месяц кожура начинает желтеть, через три месяца она становится коричневой, но некоторые производители выдерживают еще дольше, после чего кожура становится черной.



Говорят, что Milbenkäse или паутинный сыр очень полезен для пищеварения, а некоторые говорят, что воздействие сырных клещей может облегчить аллергические реакции, вызванные пылевыми клещами. Однако, согласно некоторым источникам, длительное воздействие большого количества сырных клещей может вызвать легкую аллергическую реакцию. Кроме того, тут задействован вопрос эстетики. Вы в состоянии набить рот мелкими пауками?



Намеренное использование клещей при производстве Milbenkäse вызвало споры в Германии, поскольку оно ставит сыр в своего рода серую зону.



Согласно законодательству ЕС, продажа продуктов питания, содержащих живых животных, разрешена, если они “подготовлены к размещению на рынке для потребления человеком”. Однако сырные клещи или их пищеварительные соки не разрешены в качестве ингредиентов сыра. Поэтому Milbenkäse можно производить только при наличии разрешения местного органа по безопасности пищевых продуктов.



