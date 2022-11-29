



Названа гастрономическая столица Испании 2023 года

Новая гастрономическая столица Испании уже определена. Так, победителем на будущий год стал город Куэнка, которому удалось единогласно обойти Овьедо и Понтеведру – двух других финалистов.



15 членов жюри были убеждены, что город, известный своими домами, свисающими над пропастями, должен получить в этом году награду за свое кулинарное богатство. Жители города отмечают эту важную победу и готовятся удивлять мир своей гастрономией.



Город, получивший этот статус, в течение всего года является гастрономическим эпицентром страны. Там проводятся многочисленные тематические мероприятия и мастер-классы. Ставку делают как на традиционную кухню, так и на кулинарные эксперименты.



Гастрономическими столицами Испании за последние 10 лет были города: