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Названа гастрономическая столица Испании 2023 года
29.11.2022 21:51 Наталья Богинская

Названа гастрономическая столица Испании 2023 года

Новая гастрономическая столица Испании уже определена. Так, победителем на будущий год стал город Куэнка, которому удалось единогласно обойти Овьедо и Понтеведру – двух других финалистов.

15 членов жюри были убеждены, что город, известный своими домами, свисающими над пропастями, должен получить в этом году награду за свое кулинарное богатство. Жители города отмечают эту важную победу и готовятся удивлять мир своей гастрономией.

Город, получивший этот статус, в течение всего года является гастрономическим эпицентром страны. Там проводятся многочисленные тематические мероприятия и мастер-классы. Ставку делают как на традиционную кухню, так и на кулинарные эксперименты.

Гастрономическими столицами Испании за последние 10 лет были города:

  • Логроньо (2012)
  • Бургос (2013)
  • Витория (2014)
  • Касерес (2015)
  • Толедо (2016)
  • Уэльва (2017)
  • Леон (2018)
  • Альмерия (2019)
  • Регион Мурсия (2020 и 2021)
  • Сан-Лукар-де-Баррамеда (2022).

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