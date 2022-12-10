



Налоговые льготы для новых репатриантов и вернувшихся в Израиль: мягкая посадка

Государство Израиль предоставляет новым репатриантам и вернувшимся в Израиль налоговые льготы, призванные поддержать репатриацию или возвращение в Израиль и облегчить интеграцию в израильское общество.



Предоставляются ли льготы всем, кто вернулся в Израиль? Нет. Для получения налоговых льгот вам необходимо принадлежать к одной из следующих категорий лиц, пользующихся особыми правами:

Новый репатриант – человек, впервые переезжающий на постоянное место жительства в Израиль. Вернувшийся в страну после длительного отсутствия – человек, ранее проживавший в Израиле, уехавший в другую страну и теперь возвращающийся в Израиль после десяти лет непрерывного проживания за границей . Вернувшийся в страну – человек, ранее проживавший в Израиле, уехавший в другую страну и теперь возвращающийся в Израиль после шести лет непрерывного проживания за границей .

на любые доходы, полученные за пределами Израиля, на протяжении 10 лет с момента репатриации / возвращения в Израиль

пассивные

будут облагаться налогами в Израиле

Льготные единицы : каждый житель Израиля имеет право на ежегодное получение 2,25 льготных единиц, учитываемых при налогообложении (женщины имеют право на получение дополнительной половины льготной единицы). Новый репатриант имеет право на получение 7 дополнительных льготных единиц на протяжении 4,5 лет с момента его репатриации в Израиль. По состоянию на 2022 год каждая льготная единица дает право на уменьшение на 2676 шекелей общей ежегодной суммы налогообложения в Израиле. Пониженный налог на покупку : новый репатриант, приобретающий недвижимость в Израиле (жилую квартиру или участок земли) в течение года до его репатриации в Израиль или в течение семи лет с момента его репатриации, имеет право воспользоваться особой одноразовой льготой при уплате налога на покупку (особые налоговые ставки: 0,5 % и 5 %). Освобождение от налога на проценты, начисляемые по банковским вкладам : новый репатриант, открывающий вклад в иностранной валюте в израильских банках, освобождается от уплаты налога на доходы от процентов на протяжении 20 лет с момента его репатриации в Израиль – при условии, что сумма вклада находилась в распоряжении репатрианта до его репатриации в Израиль.

Заблаговременная подготовка к репатриации/возвращению в Израиль

Наиболее значительные по объему льготы предоставляются новым репатриантам. На втором месте – льготы вернувшимся после длительного отсутствия, а в конце списка – льготы остальным лицам, вернувшимся в Израиль.О каких именно льготах идет речь? Новые репатрианты и вернувшиеся после длительного отсутствия полностью освобождаются от уплаты налога. Иначе говоря, налогоплательщик на протяжении 10 лет освобождается от уплаты налогов на доходы, полученные за границей! Также на протяжении 10 лет ему предоставляется освобождение от уплаты налогов, в том числе, на следующие виды доходов: на доходы от дивидендов, процентов по ссудам, пенсии, различных видов прибыли на капитал, прибыли от предпринимательской деятельности, торговых операций и на другие доходы – при условии, что они получены за пределами Израиля.Другая важная льгота для новых репатриантов и вернувшихся после длительного отсутствия – освобождение на протяжении 10 лет от подачи в израильские налоговые органы декларации о любых доходах, полученных за пределами Израиля. Иначе говоря, нет необходимости подавать ежегодные декларации, декларации о капитале и т. п. декларации о доходах и активах, полученных и приобретенных за пределами Израиля.Другими словами, постоянные и значительные доходы, получаемые из тех или иных источников за границей, не будут облагаться в Израиле никакими налогами в течение 10 лет с момента репатриации/возвращения в Израиль!В отличие от новых репатриантов и вернувшихся после длительного отсутствия, остальным лицам, вернувшимся в Израиль, предоставляется освобождение от налога надоходы (доходы от дивидендов, процентов по ссуде, арендной платы, авторских отчислений, пенсии и т. п.) от имущества, находящегося за границей и приобретенного до возвращения в Израиль. Данная льгота действует в течение 5 лет. Важно подчеркнуть, что лица, вернувшиеся в Израиль не после длительного отсутствия, не будут освобождены от уплаты налогов на доходы от предпринимательской деятельности и работы, полученные за границей, и обязаны декларировать любые доходы независимо от того, получены ли они в Израиле или за его пределами.Новые репатрианты и лица, вернувшиеся в Израиль, имеют право ввозить в Израиль определенное имущество (распространенной практикой является ввоз из-за границы контейнера с оборудованием) или приобретать определенное имущество в Израиле без уплаты налога. Речь идет о таком имуществе как личные вещи, предметы домашнего обихода, переносные рабочие инструменты, устройства и машины для предприятия, автомобиль (частичное освобождение от налогов) и др.Также необходимо учесть следующее: доходы, полученные новыми репатриантами / лицами, возвратившимися в Израиль, из израильских источников после репатриации/возвращения,– в отличие от доходов, полученных за границей, о которых шла речь выше. Размер подоходного налога в Израиле может составлять от 10 % (минимальная ставка) до 50 % (максимальная ставка).Новым репатриантам – и только им – могут предоставляться следующие льготы при налогообложении доходов, полученных ими в Израиле:Репатриация и/или возвращение в Израиль могут сопровождаться естественными сомнениями по поводу успешности интеграции в израильское общество.В этом контексте важно подчеркнуть, что новые репатрианты и вернувшиеся в страну после длительного отсутствия вправе выбрать вариант, при котором год их репатриации/возвращения в Израиль будет считаться годом адаптации, а они сами с точки зрения налогообложения будут считаться не жителями Израиля, а жителями другой страны. Чтобы «активировать» год адаптации, необходимо в течение 90 дней с момента прибытия в Израиль подать специальную форму (лица, вернувшиеся в Израиль не после длительного отсутствия, не имеют право на год адаптации). В том случае, если по окончании года адаптации репатриант/вернувшийся в Израиль после длительного отсутствия решит остаться в Израиле, этот год будет учитываться при определении сроков предоставления налоговых льгот, о которых шла речь выше.Поскольку речь идет о существенных налоговых льготах, способных обеспечить значительную экономию при уплате налогов, Налоговое управление Израиля может вводить различные уточнения, в том числе касающиеся момента предоставления статуса жителя Израиля в связи с расчетом продолжительности периода льгот, перечня имущества, на которое распространяется освобождение от налогообложения, и пр. С учетом сказанного очень важно проконсультироваться с израильским специалистом по налогам перед тем, как предпринимать такой важный шаг как репатриация или возвращение в Израиль. Работники отдела налогообложения в составе нашего офиса имеют значительный опыт консультаций и сопровождения новых репатриантов и вернувшихся в Израиль. Мы будем рады проконсультировать вас и оказать вам помощь в этом вопросе.