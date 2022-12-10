Налоговые льготы для новых репатриантов и вернувшихся в Израиль: мягкая посадка
Государство Израиль предоставляет новым репатриантам и вернувшимся в Израиль налоговые льготы, призванные поддержать репатриацию или возвращение в Израиль и облегчить интеграцию в израильское общество.
Предоставляются ли льготы всем, кто вернулся в Израиль? Нет. Для получения налоговых льгот вам необходимо принадлежать к одной из следующих категорий лиц, пользующихся особыми правами:
- Новый репатриант – человек, впервые переезжающий на постоянное место жительства в Израиль.
- Вернувшийся в страну после длительного отсутствия – человек, ранее проживавший в Израиле, уехавший в другую страну и теперь возвращающийся в Израиль после десяти лет непрерывного проживания за границей.
- Вернувшийся в страну – человек, ранее проживавший в Израиле, уехавший в другую страну и теперь возвращающийся в Израиль после шести лет непрерывного проживания за границей.
Наиболее значительные по объему льготы предоставляются новым репатриантам. На втором месте – льготы вернувшимся после длительного отсутствия, а в конце списка – льготы остальным лицам, вернувшимся в Израиль.
О каких именно льготах идет речь? Новые репатрианты и вернувшиеся после длительного отсутствия полностью освобождаются от уплаты налога на любые доходы, полученные за пределами Израиля, на протяжении 10 лет с момента репатриации / возвращения в Израиль. Иначе говоря, налогоплательщик на протяжении 10 лет освобождается от уплаты налогов на доходы, полученные за границей! Также на протяжении 10 лет ему предоставляется освобождение от уплаты налогов, в том числе, на следующие виды доходов: на доходы от дивидендов, процентов по ссудам, пенсии, различных видов прибыли на капитал, прибыли от предпринимательской деятельности, торговых операций и на другие доходы – при условии, что они получены за пределами Израиля.
Другая важная льгота для новых репатриантов и вернувшихся после длительного отсутствия – освобождение на протяжении 10 лет от подачи в израильские налоговые органы декларации о любых доходах, полученных за пределами Израиля. Иначе говоря, нет необходимости подавать ежегодные декларации, декларации о капитале и т. п. декларации о доходах и активах, полученных и приобретенных за пределами Израиля.
Другими словами, постоянные и значительные доходы, получаемые из тех или иных источников за границей, не будут облагаться в Израиле никакими налогами в течение 10 лет с момента репатриации/возвращения в Израиль!
В отличие от новых репатриантов и вернувшихся после длительного отсутствия, остальным лицам, вернувшимся в Израиль, предоставляется освобождение от налога на пассивные доходы (доходы от дивидендов, процентов по ссуде, арендной платы, авторских отчислений, пенсии и т. п.) от имущества, находящегося за границей и приобретенного до возвращения в Израиль. Данная льгота действует в течение 5 лет. Важно подчеркнуть, что лица, вернувшиеся в Израиль не после длительного отсутствия, не будут освобождены от уплаты налогов на доходы от предпринимательской деятельности и работы, полученные за границей, и обязаны декларировать любые доходы независимо от того, получены ли они в Израиле или за его пределами.
Новые репатрианты и лица, вернувшиеся в Израиль, имеют право ввозить в Израиль определенное имущество (распространенной практикой является ввоз из-за границы контейнера с оборудованием) или приобретать определенное имущество в Израиле без уплаты налога. Речь идет о таком имуществе как личные вещи, предметы домашнего обихода, переносные рабочие инструменты, устройства и машины для предприятия, автомобиль (частичное освобождение от налогов) и др.
Также необходимо учесть следующее: доходы, полученные новыми репатриантами / лицами, возвратившимися в Израиль, из израильских источников после репатриации/возвращения, будут облагаться налогами в Израиле – в отличие от доходов, полученных за границей, о которых шла речь выше. Размер подоходного налога в Израиле может составлять от 10 % (минимальная ставка) до 50 % (максимальная ставка).
Новым репатриантам – и только им – могут предоставляться следующие льготы при налогообложении доходов, полученных ими в Израиле:
- Льготные единицы: каждый житель Израиля имеет право на ежегодное получение 2,25 льготных единиц, учитываемых при налогообложении (женщины имеют право на получение дополнительной половины льготной единицы). Новый репатриант имеет право на получение 7 дополнительных льготных единиц на протяжении 4,5 лет с момента его репатриации в Израиль. По состоянию на 2022 год каждая льготная единица дает право на уменьшение на 2676 шекелей общей ежегодной суммы налогообложения в Израиле.
- Пониженный налог на покупку: новый репатриант, приобретающий недвижимость в Израиле (жилую квартиру или участок земли) в течение года до его репатриации в Израиль или в течение семи лет с момента его репатриации, имеет право воспользоваться особой одноразовой льготой при уплате налога на покупку (особые налоговые ставки: 0,5 % и 5 %).
- Освобождение от налога на проценты, начисляемые по банковским вкладам: новый репатриант, открывающий вклад в иностранной валюте в израильских банках, освобождается от уплаты налога на доходы от процентов на протяжении 20 лет с момента его репатриации в Израиль – при условии, что сумма вклада находилась в распоряжении репатрианта до его репатриации в Израиль.
В этом контексте важно подчеркнуть, что новые репатрианты и вернувшиеся в страну после длительного отсутствия вправе выбрать вариант, при котором год их репатриации/возвращения в Израиль будет считаться годом адаптации, а они сами с точки зрения налогообложения будут считаться не жителями Израиля, а жителями другой страны. Чтобы «активировать» год адаптации, необходимо в течение 90 дней с момента прибытия в Израиль подать специальную форму (лица, вернувшиеся в Израиль не после длительного отсутствия, не имеют право на год адаптации). В том случае, если по окончании года адаптации репатриант/вернувшийся в Израиль после длительного отсутствия решит остаться в Израиле, этот год будет учитываться при определении сроков предоставления налоговых льгот, о которых шла речь выше.
Заблаговременная подготовка к репатриации/возвращению в Израиль
Поскольку речь идет о существенных налоговых льготах, способных обеспечить значительную экономию при уплате налогов, Налоговое управление Израиля может вводить различные уточнения, в том числе касающиеся момента предоставления статуса жителя Израиля в связи с расчетом продолжительности периода льгот, перечня имущества, на которое распространяется освобождение от налогообложения, и пр. С учетом сказанного очень важно проконсультироваться с израильским специалистом по налогам перед тем, как предпринимать такой важный шаг как репатриация или возвращение в Израиль. Работники отдела налогообложения в составе нашего офиса имеют значительный опыт консультаций и сопровождения новых репатриантов и вернувшихся в Израиль. Мы будем рады проконсультировать вас и оказать вам помощь в этом вопросе.