



Мужчина посетил 78 пабов за 24 часа и побил мировой рекорд

22-летний южноафриканец, живущий в Австралии, побил мировой рекорд, совершив эпический поход по пабам, посетив 78 различных заведений за 24 часа.



Генрих де Вильерс получил известие от Книги рекордов Гиннесса, что его поход по пабам Мельбурна 10-11 февраля с командой поддержки, состоящей из брата Руальда де Вильерса и друга Вессела Бургера, был сертифицирован как рекорд по количеству пабов, посещенных за 24 часа.



Де Вильерс обошел англичанина Натана Кримпа, который за 24 часа посетил 67 пабов в Брайтоне, Англия.



"Важно отметить, что, согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, нам нужно было потреблять всего 125 миллилитров любого напитка в каждом месте, которое мы посещали", — сказал де Вильерс Broadsheet.

