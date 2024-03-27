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Мать троих детей Маска нашла замену миллиардеру
27.03.2024 03:34 Алина Груднева

Мать троих детей Маска нашла замену миллиардеру

Бывшая девушка и мать троих детей Илона Маска, певица Клэр Буше (Граймс) нашла ему замену.

Она рассекретила имя своего нового возлюбленного, который помог ей забыть миллиардера, не разрешавшего ей видеться с детьми.

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Буше теперь состоит в отношениях с итальянским диджеем Маттео Миллери, выступающим под псевдонимом Anyma. 

"Красавица и чудовище", - написала певица под их совместным фото, на котором пара позировала на фоне фонаря, подсвечивающего силуэты возлюбленных. 

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