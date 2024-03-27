



Мать троих детей Маска нашла замену миллиардеру

Бывшая девушка и мать троих детей Илона Маска, певица Клэр Буше (Граймс) нашла ему замену.



Она рассекретила имя своего нового возлюбленного, который помог ей забыть миллиардера, не разрешавшего ей видеться с детьми.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Буше теперь состоит в отношениях с итальянским диджеем Маттео Миллери, выступающим под псевдонимом Anyma.



"Красавица и чудовище", - написала певица под их совместным фото, на котором пара позировала на фоне фонаря, подсвечивающего силуэты возлюбленных.