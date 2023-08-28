



Магическое зрелище: 18 тысяч фейерверков украсили небо на севере Японии

На севере Японии над городом Дайсэн, расположенным в префектуре Акита, состоялось невероятное зрелище: около 18 тысяч фейерверков взорвались в небе, осветив его яркими огнями.



95-й Конкурс фейерверков Омагари, собравший 28 пиротехнических компаний со всего государства, является одним из самых масштабных в Японии и всегда привлекает внимание тысяч зрителей.



Впервые за последние четыре года фестиваль удалось провести без каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом. Это позволило всем желающим насладиться великолепным событием в полной мере.



Одним из самых запоминающихся моментов стало создание изображения подсолнуха на небе с помощью желтых и зеленых фейерверков. Подсолнух является национальным цветком Украины, и это величественное изображение вызвало восторг у зрителей. Затем последовала захватывающая последовательность из 2-х тысяч фейерверков, взорвавшихся в небе за пять минут. Этот грандиозный финал стал настоящим пиком праздника и вызвал громкие аплодисменты среди присутствующих.



Конкурс фейерверков Омагари 95-го года оставит долгие воспоминания у всех, кто был свидетелем этой невероятной симфонии огня и света.