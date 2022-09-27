



"Современное рабство" в Саудовской Аравии

Из-за финансового кризиса и высокого уровня безработицы в Кении многие женщины едут на заработки в страны Персидского залива, в том числе в Саудовскую Аравию, где кенийки востребованы в качестве домашнего обслуживающего персонала.



Саудовская Аравия известна своей плохой репутацией в области труда и прав человека и считается одним из самых опасных мест для работы в мире. Работодателей в СА в течение многих лет преследуют обвинения в физическом, психологическом и сексуальном насилии над домработницами-мигрантами и поток жалоб не прекращается по сей день.



В Кении сообщения о злоупотреблениях вызвали новое возмущение в начале этого месяца, когда онлайн-фотографии молодой кенийской работницы из Саудовской Аравии Дианы Чепкемой, выглядящей хрупкой, стали вирусными, наряду с заявлениями о том, что она столкнулась с жестоким обращением и унижением со стороны работодателя. Под растущим давлением общественности правительство репатриировало ее и нескольких других домашних работников, оказавшихся в аналогичном положении в СА.



Горничные рассказывают, что их заставляли работать серхурочно, лишали еды и отдыха. Они также утверждают, что работодатели могли не выплатить заработную плату под предлогом, что было сделано "недостаточно работы, чтобы требовать оплаты", или что не будут платить в оговоренные сроки, поскольку работницы "никуда не денутся".



"Это современное рабство", — сказал Фред Оджиро из Haki Africa , правозащитной организации из Момбасы, которая защищает права трудящихся по всему континенту.



Еще несколько лет назад система кафала в Саудовской Аравии требовала, чтобы домработницы получали разрешение от своего работодателя, если они хотели сменить работу или покинуть страну. Правозащитные группы говорят, что эта политика сделала их уязвимыми для злоупотреблений.



Только в этом году Haki Africa получила более 51 жалобы на жестокое обращение от кенийских домашних работников в Саудовской Аравии, несколько видеороликов о бедствующих женщинах, просящих о помощи, и не менее 10 новых обращений за помощью после того, как в сентябре вновь появились сообщения о насилии.



По оценкам Международной конфедерации профсоюзов, более 2,1 миллиона женщин, работающих домашней прислугой по всему региону, подвергаются риску эксплуатации.



Агенства по найму прислуги, через которые кенийские женщины устраиваются на работу, также злоупотребляют своим положением. Правозащитники получили информацию, что агенты часто требуют сексуальных услуг в обмен на устройство на работу, а женщин, которые ожидают назначения держат взаперти и впроголодь.



Последняя группа женщин, вернувшихся в Кению после мытарств в Саудовской Аравии, смогла это сделать лишь сбежав из агенства по найму и напрямую обратившись в посольство своей страны.



По меньшей мере 89 кенийцев, большинство из которых были домашними работниками, умерли в Саудовской Аравии в период с 2020 по 2021 год, согласно отчету министерства иностранных дел Кении, представленному национальной ассамблее в конце прошлого года. Саудовская Аравия объяснила эти смерти "остановкой сердца".



Столкнувшись с этой мрачной статистикой, министерство иностранных дел предложило запретить отправку кенийских домашних работников в Саудовскую Аравию до тех пор, пока не будут приняты меры защиты. Но секретарь кабинета министров Кении по вопросам труда Саймон Челуги отверг эти призывы, заявив , что сотни тысяч кенийцев работают там на "благоприятных условиях".