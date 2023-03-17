Как подготовить автомобиль к лету: заправка кондиционера и прочее
Ваш комфорт, эксплуатационный ресурс узлов авто и, что более важно, безопасность езды напрямую зависят от того, как регулярно и правильно вы обслуживаете ваше транспортное средство. Посещать автосервис или самостоятельно проверять состояние «железного» коня необходимо не только в случае неприятных симптомов и не только в соответствии с регламентом производителя, но и во время смены сезона.
Что следует проверить перед летними месяцами?
Стабильное потепление, когда температура не опускается ниже нуля уже несколько недель подряд – повод провести комплексный чек-ап. Что проверять или менять?
- Резину
- Кондиционер
- Масло и фильтры
- Омывающую жидкость
- Тормоза и подвеску
- АКБ
Менять покрышки лучше чуть заранее, чем установлено правилами дорожного движения. Так вы, как минимум, не простоите в очередях на сервисе, когда все массово поедут «переобуваться».
Ездить в теплый сезон на зимней резине запрещено, так как у зимних покрышек не оптимальные технические характеристики для жаркой дороги и разогретого покрытия. К тому же, летом зимние шины будут быстро снашиваться.
Кондиционер
Один из «традиционных» узлов, которые летом испытывают повышенную и регулярную нагрузку – это система кондиционирования.
Рекомендуем заехать в один из сервисов Oiler,в которых осуществляется диагностика и заправка кондиционеров автомобиля. Специалисты не только проверят наличие необходимого объема технических жидкостей, но и убедятся, что система кондиционера герметична и работает в соответствии с заданными параметрами.
Масло и фильтры
Несмотря на то, что формально вы можете использовать зимнее масло и летом, желательно все же заменить технические жидкости на летние аналоги. Особенно, если приближается срок замены масла и фильтров, то лучше не превышать рекомендуемый предел пробега.
Тормоза и ходовая
Не будет лишним проверить состояние подвески и тормозной системы, особенно если вы планируете длительные поездки в отпуске. Разумеется, откладывать с поездкой в автосервис не стоит, если вы уже заметили какие-то тревожные симптомы, странные звуки или нехарактерное поведение машины на дороге.
Рекомендуем заехать в сервис для обслуживания автомобиля перед летним периодом не в начале июня, а заранее, когда стабилизируется теплая погода. Например, в средине апреля или начале мая – так вы, скорее всего, еще не попадете на период высокого спроса и сезонное повышение цен.