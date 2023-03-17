



Как подготовить автомобиль к лету: заправка кондиционера и прочее

Ваш комфорт, эксплуатационный ресурс узлов авто и, что более важно, безопасность езды напрямую зависят от того, как регулярно и правильно вы обслуживаете ваше транспортное средство. Посещать автосервис или самостоятельно проверять состояние «железного» коня необходимо не только в случае неприятных симптомов и не только в соответствии с регламентом производителя, но и во время смены сезона.



Что следует проверить перед летними месяцами?



Стабильное потепление, когда температура не опускается ниже нуля уже несколько недель подряд – повод провести комплексный чек-ап. Что проверять или менять?

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