



Jack Kuba: какие тренды нижнего белья приготовил нам весенне-летний сезон?

Новую коллекцию нижнего белья представляет в эти дни сеть Jack Kuba. Сезон Весна-Лето 2023 полон сюрпризов, в коллекции собрано множество чувственных трендов и манящих новинок. На какие модные тенденции стоит обратить внимание?



Роскошь кружева



Главный тренд в моде нижнего белья 2023 – это кружево. Неудивительно, ведь именно это белье выглядит наиболее нежно и сексуально. Любой женщине знакомо это ни с чем не сравнимое чувство, когда надеваешь роскошный кружевной комплект, который выигрышно подчеркивает хрупкость и женственные очертания фигуры: в такой момент чувствуешь себя по меньшей мере герцогиней. В новой коллекции Jack Kuba кружевной тренд представлен множеством моделей, по-французски аристократичных и сдержанно-эротичных.







Белье в стиле casual



Мода на комфорт и модели, дарящие чувство свободы уже давно набирает обороты, а в последние сезоны достигла своего пика. Белье в стиле casual универсально и практично – качественные ткани, удобные фасоны. Среди моделей в стиле кэжуал можно выделить бюстгальтеры без косточек. Такое белье комфортно в повседневном ношении, мягкая ткань плотно прилегает к телу, повторяя все его линии и адаптируясь под любые движения.







Прекрасна, как цветок



Цветочный принт с каждым годом все увереннее завоевывает мировые подиумы и место в коллекциях ведущих брендов. Цветы на вашем белье могут быть совершенно разными – большими и маленькими, ярко выраженными и схематичными, в виде вышивки или кружевных узоров – при этом они будут одинаково модными и актуальными. Этот тренд по праву называют самым романтичным и женственным: комплекты цветочного белья Jack Kuba помогут создать образ более изящный и хрупкий.







Дерзкий бралетт



Бралетт - это дерзость и элегантность, провокационность и утонченность, соблазнительность и изысканность. Но, прежде всего, бралетт – один из самых удобных трендов: тончайшее эластичное кружево бережно обхватывает тело, не сжимая его, не сдавливая и не натирая. Он поддерживает грудь естественным образом. В нынешнем сезоне бралетт носят не только как бюстгальтер, кружевное бра используется, как топ. Надетый, скажем, под строгий брючный костюм или жакет оверсайз, он превращает их в шикарный вечерний наряд.







Филиалы сети Jack Kuba расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Натании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а так же в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jack-kuba.co.il/

