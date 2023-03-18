



Гороскоп на 18 марта: День человеческих страстей – провоцирует конфликты

Суббота, 18 марта. Убывающая Луна в Водолее провоцирует конфликты. Желания затеять ссору нужно избегать всеми возможными способами, хотя соблазнов будет много. Более того, они будут скрываться под маской справедливой ярости и стремления открыть окружающим глаза на правду.



Не верьте внутреннему демону войны, избегайте столкновений. Лучше реализуйте бурную энергию в работе, приведите в порядок рутинные дела, не требующие важных решений. Не хвастайтесь своими успехами и покупками, не сплетничайте.



В этот день человеческих страстей старайтесь не связываться с непроверенными людьми, доверяйте только близким.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Идти непроторенной дорогой – значит, переживать моменты, полные неуверенности в себе и даже страха. В вашем путешествии будут этапы, когда вы почувствуете себя лишними в отношениях, ситуациях, а может, в целом мире. В вашей судьбе непременно появятся люди, которые заставят усомниться в своем выборе. Это трудный путь. Но в пункте назначения вы получите компенсацию за все испытания. Примите себя и свои тревоги, с достоинством встречайте успех и поражение. Достижение главной цели стоит того, верно?



Космический совет: примите себя и свою жизнь как есть – и взлеты, и падения.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Медитация может стать лучшим способом примирения с несправедливым миром в эти непростые времена. Путешествие в глубины собственной души – вот что предстоит представителям этого знака. Вас ждет удивительное время открытий. Но важно подготовиться к нему и настроиться на волны своего сознания. Для этого практики рекомендуют культивировать тишину и в покое вдумчиво расставлять приоритеты в отношениях с самим собой. Не стоит разбираться в своей судьбе, как в уравнении, она гораздо сложнее. Слушайте внутренний голос, и он подскажет ответы на все ваши вопросы.



Космический совет: насладитесь тишиной, уделите внимание отношениям с собой.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Сегодня вы можете оказаться в праздничном настроении, и не без оснований, Близнецы. Но не нужно ждать, пока произойдет что-то значительное, чтобы надеть новое блестящее платье или купить к ужину бутылку марочного вина. Вы живы, вы дышите, вокруг вас лучшие люди – близкие, единомышленники, возлюбленные! Чему еще стоит искренне радоваться каждый день? Не отказывайтесь от приглашений, участвуйте в конкурсах и конференциях, отправьтесь на вечеринку или мастер-класс, подумайте о возвращении к спорту или о новой практике, например, йоге.



Космический совет: вы живы, и это уже повод для бокала шампанского!



РАК (22 июня – 22 июля)



Я готов исцелять себя и ближнего, расти и трансформироваться. Я готов принять те части себя, которые отвергал годами, темные стороны души. Я готов раскрыть свой высочайший потенциал, пробудить свою магию и полностью выразить свое творчество через все, что я вижу, к чему прикасаюсь, слышу, чувствую и пробую на вкус! Произнесите эту молитву вслух, обратитесь с ней ко Вселенной. Говорите этими словами с самими собой, Раки! Повторите эту мантру той версии себя, которую всегда хотели увидеть и ощутить наяву. Эта глава вашей жизни посвящена возвращению домой – к себе.



Космический совет: время расти и трансформироваться – во всем стремитесь к совершенству.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Есть много способов признаться в любви и показать людям, насколько вы заботитесь о них. Так что держите свое сердце наготове пока ищете лучшие слова, пока готовите сюрприз, пока планируете, как помочь ближнему. Позвоните своему лучшему другу, который живет на другом конце света. Отправьте брату или сестре посылку. Устройте романтическое свидание с возлюбленным или первое с объектом страсти. Сводите родителей в театр. Не бойтесь наслаждаться каждой минутой, когда дарите радость окружающим. Вы заслуживаете этой радости.



Космический совет: есть много способов сказать "я тебя люблю" – пользуйтесь всеми!



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Может быть, все не так плохо? Может быть, стоит представить, что у вас просто был трудный день? Итак, найдите минутку, чтобы перевести дух и отдалиться от обстоятельств: не стоит погружаться в негативные мысли и окрашивать в черный свое будущее из-за нынешних переживаний. Когда дело доходит до сердечных дел, не спешите отвергать кого-то на основании своего прошлого опыта. Иногда просто необходимо поверить, что Вселенная хочет для вас лучшего. Нужно позволить своему сердцу расшириться любовью, добротой и состраданием. Думайте о свете, а не о тьме, визуализируйте свое счастье и готовьтесь к нему прямо сейчас.



Космический совет: не отказывайтесь от нового романа из-за тяжелых воспоминаний о старом.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Все в этом мире изначально совершенно – универсальная истина, с которой вы глубоко резонируете на уровне души. Ваша жизнь – живое, дышащее доказательство этого чуда, Весы! Что касается возможностей на горизонте – они являются свидетельством вашей способности к сотворчеству с божественными силами. Так что пользуйтесь по максимуму тем, что вам предлагают. Знайте, что вы заслуживаете каждой частички изобилия, которое наливается в вашу чашу. Более того, все на любовном фронте также благополучно складывается для вас. Впереди нечто невероятное и незабываемое!



Космический совет: идите по жизни с внутренним знанием, что вы любимое дитя судьбы.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Рай и ад существуют внутри нас, Скорпионы, и с этим невозможно поспорить. Чем чаще мы возвращаемся к тяжелым переживаниям прошлого, тем больше мы создаем себе страданий. Итак, сделайте себе одолжение и вернитесь в настоящий момент. Проанализируйте истории, которые повторяете себе день за днем. Жизнь предлагает вам шанс испытать славу отношений и магию любви. Рискуйте так, как никогда раньше, позвольте своему сердцу наполниться любовью до краев и ничего не бойтесь. Чувства исцелят ваши раны.



Космический совет: отдайтесь всецело магии любви, и она станет вашим лекарством.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Это правда, что судьба играет неотъемлемую роль в сценарии каждой жизни на Земле. Есть определенные вещи, встречи, события, люди, которые предопределены и неизбежны. Но Вселенная отправила вас сюда не без силы, и вы понимаете это на уровне души. В очередной главе вашей жизни пришла пора выступить в роли сознательного творца собственной реальности. В этой главе вы предпримете вдохновенные действия и заметно продвинетесь в направлении своей цели. Поверьте, ваша готовность полностью проявить себя создаст вокруг магнитное поле, которое привлечет всех нужных людей и возможности.



Космический совет: помните о вашей роли сознательного творца своей реальности.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Совершенство переоценено, Козероги. Потребность в совершенстве сковывает нас больше, чем мы можем себе представить. Неумение видеть идеал в несовершенном, красоту в рядовом моменте – ограничивает и губит. Итак, растворяйте барьеры внутри и снаружи, позволяя полностью раскрыться вашему творческому потенциалу. Помните, вы пришли сюда не для скромных ставок. Вы пришли сюда, чтобы играть по-крупному – принять свою уникальность и вдохновить остальной мир сиять собственным светом. Ищите способы реализации и действуйте.



Космический совет: играйте, развлекайтесь, радуйтесь! Жизнь – она здесь и сейчас.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Трансформация не всегда должна быть хаотичной. Как и создание места в собственном сердце для кого-то, кого вы любите. Пришло время отпустить старые нарративы, Водолеи. Пришло время без суждений наблюдать за красотой момента. Стоит лишь освободить разум от оков прошлой боли, и вы увидите весь мир по-новому. Вы растете и развиваетесь, становитесь той версией себя, которую визуализировали давным-давно. Не останавливайтесь, вы в силах изменить судьбу.



Космический совет: пришло время переписать заезженный сценарий.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Было бы здорово узнать дату или составить график, указав в нем момент, когда все станет лучше. Но правда в том, что вам придется доверять своим чувствам, Рыбы, опираться на нечто нематериальное. На веру! Вам придется смириться с болью, которая неизбежна на пути исцеления травмы и возвращения к себе. И перестать видеть себя жертвой. Пора сосредоточиться на возможностях и способах подняться над обстоятельствами, вспомнить о своей силе и вдохновиться ею. Попробуйте в каждой ситуации проявлять себя как собственный лучший друг, и многое изменится.



Космический совет: помните, исцеление может быть болезненным, но оно необходимо.