



Что стало с Ингеборгой Дапкунайте после побега из России

В начале весны Ингеборга Дапкунайте вслед за своими коллегами покинула Россию, обосновавшись в Брюсселе, а затем выступила с шокирующим заявлением.



"Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий", — сказала Дапкунайте. Эти слова российская публика встретила масштабным хейтом.



"Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому", – поделилась актриса.



Поначалу артистка вместе со своей семьей переехала в Брюссель, а затем стала путешествовать по Европе. Известно, что ей и 5-летнему сыну Алексу оказывает большую финансовую поддержку бывший супруг.



Ингеборга наведывалась за это время в Россию, не особо афишируя свои визиты. Но, как выяснилось чуть позже, летом актриса практически не работала в России, хотя раньше один съемочный день Дапкунайте стоил 5000 евро. Тогда артистка активно снималась в рекламе, сериалах и принимала участие в театральных постановках. Однако, сейчас все поменялось.



Основной целью поездок звезды в Россию этим летом была сдача своего элитного жилья в центре столицы в аренду и закрытие вопросов по старым проектам. Вот уже долгие месяцы артистка никому не давала интервью и свои социальные сети она не ведет.



Однако недавно подписчики обнаружили известия об Ингеборге в блоге ее друга Михаила Друяна. Оказывается, актриса в компании своих приятелей путешествует по Болгарии.



Внимательные интернет-пользователи подметили, что кое-то что в актрисе все-таки изменилось. Да, конечно, очаровательная и неповторимая улыбка по-прежнему на месте, но внешне звезда заметно постарела. На лице стало еще больше морщин, да и в целом вид у нее был слегка уставший. Многие поклонники предполагают, что на Дапкунайте так повлияли стремительные перемены в ее жизни.