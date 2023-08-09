



Cамые дорогие суши в мире: японский ресторан добавил в меню новый "золотой" сет

Sushi Kirimon, ресторан в Осаке, Япония, добавил в свое меню вкусные, но очень дорогие порции суши. Сет "Кивами Омакасэ", состоящий из 20 кусочков суши, стоит 350 000 японских йен (2 475 долларов США), что делает его самым дорогим суши в мире. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году шеф-поваром Анджелито Аранета-младшим, чье предложение из пяти нигири, украшенных бриллиантами и обернутых в 24-каратное золото, обошлось покупателям в 91 800 филиппинских песо (1978 долларов США).

World’s Most Expensive Sushi, using Diamonds, Pearls and Edible Gold Leaveshttp://t.co/ECxwKmQTMi pic.twitter.com/yA27MLUSdH — Fun Fun Tweets007 (@toxakigyhovys) April 17, 2015

World’s most expensive sushi comprised of 20 pieces. #UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/wrVi6mTjSV — UAE BARQ (@UAE_BARQ_EN) August 8, 2023

Рекордная порция Sushi Kirimon готовится с использованием традиционных техник и методов. Используя тщательно отобранные ингредиенты со всей Японии, ресторан создал это блюдо для популяризации васёку — традиционной японской кухни. Блюдо в основном состоит из кусочков нигири — тонко нарезанной сырой рыбы, которую кладут на рисовый шарик. Есть также несколько кусочков сашими (сырая рыба без риса) и два кусочка маки (нарезанный суши-ролл).Для приготовления "Кивами Омакасэ" используются японская тигровая креветка, черный трюфель, икра белуги Шинко, тихоокеанский голубой тунец, кета, большой рифовый кальмар, фиолетовый и зеленый морские ежи, морские ушки, волосатый краб, морской угорь, сушеная икра кефали, печень морского черта, огурцы, грибы мацутакэ и шиитаке, канпё (сухие стружки тыквы), оборо (раскрошенная креветочная паста) и яйцо.После того, как все кусочки суши собраны на тарелке, в качестве последнего штриха добавляется посыпка из сусального золота.Рыба для суши закупается по всей Японии. Рис, используемый для нигири, поступает из префектуры Акита, расположенной на северо-западной стороне Хонсю, а рис, используемый в суши-роллах, представляет собой смесь риса Акита и риса Цуяхимэ из префектуры Ямагата. Суши-уксус, используемый в рисе, представляет собой запатентованную смесь выдержанных уксусов из Токио и Чиба. Некоторые ингредиенты поступают из-за пределов Японии, например, грибы мацутакэ из Китая, черные трюфели из Италии и китовое мясо из северной части Атлантического океана.Суши Киримон не пожалел усилий, чтобы объединить эти особые ингредиенты и приготовить их традиционным японским способом, оправдывая рекордную цену.